De studenten zoveel mogelijk op de campus lesgeven. Dat is het doel van de Universiteit Antwerpen in het nieuwe academiejaar. Corona gooide het leven op de universiteit helemaal door elkaar. Lessen werden online gegeven, en de examens verhuisden naar grote hallen zoals Antwerp Expo. Maar in het nieuwe jaar moeten studenten zoveel mogelijk tijd op de campus spenderen. En dan zeker de eerstejaars.