Zoersels Dwergenbos heeft eerste speelzone

De eerste afgewerkte speelzone van het Dwergenbos in Zoersel is geopend. De chiro van Sint-Antonius mocht de nieuwe speelplek uittesten. De speelzone is er gekomen door de gemeente Zoersel en het ocmw, in samenwerking met vzw Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpen Noord.

In mei vorig jaar kreeg vzw Kempens Landschap, met financiële steun van gemeente & ocmw Zoersel en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, ongeveer 5,5 hectare grond aan de Gestelsebaan in handen. Deze weilanden – gelegen naast de Dwergenbergen – worden momenteel in verschillende fases omgetoverd tot ‘het Dwergenbos’, een gevarieerde natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken. Kempens Landschap werkt hiervoor nauw samen met de gemeente en Bosgroep Antwerpen Noord (Provincie Antwerpen). Het beheer ervan is in handen van de gemeente.

Speelplek op wandelafstand

Het Dwergenbos is niet enkel voor alle kinderen uit de buurt, maar ook voor alle jeugdverenigingen (in de eerste plaats die van Sint-Antonius) een heel welkome nieuwe speelplek. Tot nu was er immers geen ‘formele’ speelzone in het bos op wandelafstand van de dorpskern van Sint-Antonius. De oudste takken van de chiro trokken er op hun fiets wel eens op uit, maar dat ligt voor de allerjongste groepen toch wat moeilijker. De komst van het Dwergenbos biedt hier nu een antwoord op. De aanwezige leden van chiro Sint-Antonius waren dan ook vereerd dat ze de nieuwe speelzone officieel mochten komen inspelen.

Avontuurlijk spelen

Eigenlijk werd in juni al de laatste hand gelegd aan de eerste speelzone. Kinderen konden zich er al de hele zomer uitleven. Maar de officiële opening liet – door corona – tot gisteren op zich wachten.

"Het Dwergenbos bestaat uit vier zones die in verschillende fases aangeplant worden", vertelt schepen van openbaar groen Danny Van de Velde. "Het stuk speelnatuur is de eerste afgewerkte zone. De plek biedt heel wat speelmogelijkheden, zoals de speelberg of het avontuurlijk parcours van boomstammen en stapstronken. Er is zelfs een uitgegraven poel en wadi, die zorgt voor een aangename verfrissing in de zomer, maar die ook – indien nodig – zorgt voor de waterafvoer."

Verdere planning

De andere drie zones van het Dwergenbos moeten nog aangeplant worden. Het gaat om een groot speelbos waarvan de bebossing is voorzien in dit najaar en het voorjaar van 2021. Daarna zal het 10 à 15 jaar afgeschermd worden door middel van een omheining om het bos de nodige groeikansen te geven.

De derde zone wordt een kleiner speelbos, en de vierde zone laat de gemeente eerst verruigen. In 2023 wordt deze zone eveneens bebost. De vier zones worden gescheiden door wandelpaden.

(Bron: gemeente Zoersel)

(Foto: © Cecile Deckers)