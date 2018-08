Zohra Othman komt niet meer op voor PVDA

Nummer twee van PVDA in Antwerpen zal niet op opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Zohra Othman, die als districtsschepen in Borgerhout op dit moment de enige mandataris is van PVDA, laat weten dat ze geen kandidaat meer zal zijn.

Othman zegt dat er een verschil in visie en strategie is met de huidige partijleiding. Na haar huidige ambsttermijn stopt ze met de actieve politiek. Othman zegt in een mededeling aan onze redactie dankbaar voor de steun te zijn die ze de afgelopen vijf jaar heeft gekregen van haar coalitiepartners sp.a en Groen, symphatisanten en patijgenoten, waardoor het niet makkelijk is om nu afscheid te moeten nemen. Net vandaag stelt de PVDA haar districtlijst voor Borgerhout voor, zonder Othman dus, maar wel met veel nieuwe kandidaten.

Foto: Belga Image