Zomer van Antwerpen blikt terug op succesvolle 23ste editie

De zomer loopt op z'n einde en dat betekent dat ook het stadsfestival 'Zomer Van Antwerpen' op z'n laatste benen loopt.

Met meer dan 750 activiteiten, waaronder bijvoorbeeld Cinema Urbana, theatervoorstelling Watercage, en een heleboel events in de Zomerfabriek, was de 23e editie alweer een groot succes. Ruim 260.000 bezoekers bezoekers konden op 23 locaties genieten van allerhande soorten cultuur. Wie nu al niet kan wachten tot de volgende Zomer van Antwerpen er is, kan 15 juni 2018 alvast met stip noteren in zijn agenda, want dan gaat editie nummer 24 van start.