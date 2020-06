Zomer van Antwerpen kan doorgaan

Het stadsfestival Zomer van Antwerpen zal dit jaar kunnen doorgaan. Dat bevestigt programmator Patrick De Groote na de aankondiging van de Veiligheidsraad. De organisatie werkte de afgelopen weken volgens verschillende scenario's regelingen uit om de veiligheid te garanderen.

Zomer van Antwerpen was een van de weinige festivals dat voor deze zomer nog niet de handdoek in de ring had gegooid. Na de aankondiging van de versoepelingen die de Veiligheidsraad zal doorvoeren, kan het festival dan ook bevestigen dat het dit jaar zal doorgaan, zij het onder aangepaste vorm. 'We hebben de afgelopen weken doorgewerkt aan het festival, onder verschillende scenario's', zegt Patrick De Groote. 'We zijn blij dat er nu helderheid is.' De regel dat bij culturele evenementen maximum 200 mensen mogen samenkomen, is volgens De Groote haalbaar. 'Dat cijfer circuleerde al een tijdje, dus daar hadden we ons ook op gebaseerd. Bepaalde shows, zoals een met 900 mensen in een circustent, zal niet kunnen doorgaan, maar bij de meeste acts hebben we regelingen kunnen treffen. Bij internationale groepen valt het wel nog af te wachten of de grenzen terug geopend worden en ze dus hier kunnen geraken.'