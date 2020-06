Het is definitief beslist, de meeste horeca mag volgende week maandag de deuren weer openen. Maar niet alle zaken zullen dat meteen ook doen. Want er gelden natuurlijk afstandsregels en dat maakt het vooral voor kleine zaken niet rendabel. Het ziet er naar uit dat een restaurantbezoek duurder zal worden en dat we sneller plaats zullen moeten maken voor de volgende klanten.