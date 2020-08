Het Zorgbedrijf denkt er aan de bezoekregelingen in de Antwerpse woonzorgcentra te versoepelen. Vier weken geleden waren er nog 8 rusthuizen in lockdown, omdat er een vermoeden van corona-besmetting was. Nu zijn dat er nog 3. De maatregel heeft geholpen, waardoor er nu versoepelingen kunnen komen. Niets te vroeg. Want al 1.600 Vlamingen tekenden een petitie tegen de strenge bezoekregels in de woonzorgcentra.