Nieuws Zomerbars maken zich klaar

Wie zich in ieder geval al aan het voorbereiden is op meer vrijheid zijn de zomerbars... Want zij hopen natuurlijk ook dat ze op 8 mei kunnen opengaan. De zomerbars doen er dan ook alles aan om zeker tegen dan klaar te staan.