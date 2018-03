Zomeruur: afschaffen of niet?

Vannacht slapen we een uurtje minder, want we schakelen over op het zomeruur.

Twee uur wordt straks drie uur. Dat is elk jaar zo op de laatste zondag van de maand maart. De maatregel werd in 1977 ingevoerd. De economische crisis woedde toen en de hoop was om wat energie te kunnen besparen. Want 's avonds blijft het een uurtje langer licht. En hoewel er nu al jaren sprake van is om winter- en zomeruur af te schaffen, doen we het dus nog altijd. Op zondag 28 oktober draaien we de klok terug.