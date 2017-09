Antwerpen Autovrij op zondag 17 september

Tijdens de vijftiende editie van Antwerpen Autovrij kunnen bezoekers zondag 17 september niet alleen genieten van een autoluwe stad maar ook met een virtualreality-bril het toekomstige Operaplein ontdekken of de stad virtueel verkennen op een Velo. Verder zijn er ook speciale routes en een mobiliteitsmarkt.

Op de Groenplaats vindt voor de eerste keer een infomarkt plaats over slimme verplaatsingen, wegenwerken en de lage-emissiezone. Met Antwerpen Autovrij wil de stad bewoners en bezoekers van Antwerpen laten nadenken over hun eigen mobiliteit.

Tussen 10 en 18 uur is op 17 september het gebied tussen de Leien en de Schelde voorbehouden voor fietsers en voetgangers. In het zuiden behoren alleen de Gedempte Zuiderdokken (Waalse- en Vlaamsekaai) niet tot de autovrije zone. In het noorden is de zone begrensd door de Oudeleeuwenrui.

“Al ruim vijftien jaar koestert onze stad de traditie om bewoners en bezoekers een dag te laten genieten van een autoluwe binnenstad”, aldus Koen Kennis, Antwerps schepen voor mobiliteit. “En ze kunnen meteen ook kennismaken met een waaier aan slimme mobiliteitsoplossingen. Ik hoop dat zondag 17 september velen al fietsend of te voet Antwerpen komen beleven.”

Meer informatie over de verschillende activiteiten kan je hier vinden.