Exact 40 jaar geleden overleed rock and roll-legende Elvis Presley. Op 16 augustus 1977 werd de Amerikaanse zanger en acteur thuis dood aangetroffen. Presley zou nier- en hartklachten hebben gehad, maar rond de precieze doodsoorzaak van The King hangt toch een zweem van mysterie. Veertig jaar na z'n overlijden wordt het icoon niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook bij ons uitgebreid herdacht.