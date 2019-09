Zondag herdenking voor Julie in Kathedraal

Zondag wordt in de Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal een viering gehouden voor Julie Van Espen. Het is bijna vijf maanden geleden dat Julie vermoord werd door Steve Bakelmans toen ze op weg was naar een afspraak met vriendinnen op het Antwerpse Zuid. Ter hoogte van de Gabriël Theunisbrug probeerde Bakelmans haar te verkrachten en toen ze zich verzette, heeft hij haar gedood. De viering in de kathedraal komt op vraag van de ouders en de vrienden van Julie. Bisschop Johan Bonny zal de mis voordragen. De deuren van de kathedraal zijn voor iedereen open. De pers mag niet binnen. Deze week houden Julies vrienden en familie ook kleine herdenkingen … allemaal in intieme kring.