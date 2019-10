Dit weekend, in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober draaien we de klok weer een uurtje terug. De zomertijd is dan voorbij.

Zondagochtend om 3 uur wordt het opnieuw 2 uur. De normale tijd gaat dan weer in. Dat betekent dat u een uurtje langer kunt slapen of uitgaan. Het is 's ochtends dan vroeger licht en 's avonds vroeger donker.

Op 29 maart volgend jaar gaat de zomertijd dan opnieuw in.

(foto Pixabay)