Zondagochtend geen trams in de premetro

In de nacht van zaterdag op zondag neemt De Lijn een nieuw spoorbeveiligingssysteem in gebruik. Dit waakt erover dat trams in de premetro niet te snel rijden of seinen negeren, zodat botsingen vermeden worden. Om zeker te zijn dat het systeem correct werkt, zijn er zondag tot 13 uur testritten zonder reizigers in de premetro. Alleen tram 8 rijdt dan ondergronds, de overige premetrolijnen volgen bovengronds een alternatieve route. Informatie daarover is te vinden op www.delijn.be.

Het nieuwe spoorbeveiligingssysteem LijnGUARD neemt zondag de fakkel over van het vorige systeem, dat al 42 jaar in gebruik is. LijnGUARD zorgt ervoor dat de 815 trams per dag veilig door de donkere premetrotunnels kunnen rijden en niet botsen. Het systeem is al sinds april 2015 operationeel in de Reuzenpijp, op het traject van tram 8 (P+R Wommelgem - Astrid).

Bewaking snelheid en afstand

Een spoorbeveiligingssysteem bewaakt zowel de afstand tussen twee trams, hun snelheid als het respecteren van de seinen. Daarvoor zijn de 26 kilometer ondergrondse sporen van de premetro opgedeeld in een 130-tal secties. In elke sectie detecteert een spoorstroomkring of er een tram aanwezig is, en geeft die informatie via een glasvezelnetwerk door aan de computer. Zo kent het systeem de afstand tussen twee trams en berekent het hoe snel de achterop komende tram mag rijden. Een sein aan het begin van elke sectie geeft de toegelaten snelheid weer. Daarnaast meet het systeem ook of een tram niet sneller rijdt dan toegelaten. Gebeurt dat toch, dan wordt hij afgeremd.

Door testritten in de zondag voormiddag 26 maart zullen alle premetrostations zondag gesloten zijn tot 13 uur. Alleen de stations Zegel en Astrid op lijn 8 zijn dan open. Omdat het spoorbeveiligingssysteem al in gebruik is in de Reuzenpijp, kan tram 8 blijven rijden.

Tramlijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15 volgen zondag tot 13 uur bovengronds een alternatieve route. Het traject van trams 11 en 12 wordt bediend door respectievelijk de lijnen 9 en 3. Tramlijnen 4, 7, 8, 10 en 24 volgen hun gewone reisweg. Een pendelbus bedient de haltes van tram 3 (Zwijndrecht – Antwerpen). Ook bus 36 zorgt voor een verbinding tussen beide Scheldeoevers. Een volledig overzicht is te vinden op https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/16198_geen_trams_in_antwerpse_metro_op_26_maart.

Omdat de trams na de bovengrondse omleiding hun vertrouwde route hernemen, kan het tot 15 uur duren eer alle trams weer op schema zitten.