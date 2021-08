Nieuws "Zonder Covid Safe Ticket komt u er niet in"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Zondag vindt op Linkeroever voor het eerst Klassiek aan de Schelde plaats. Het klassiek orkest onder leiding van Robert Groslot voert dan de opera Carmen de Spaanse Furie op in de tuin van de Royal Yacht Club. De edities van Klassiek in Brasschaat en in Middelkerke konden eerder al rekenen op heel wat toeschouwers, maar niet iedereen was toen in het bezit van een Covid Safe Ticket. De organisatie vraagt haar bezoekers van zondag om daar rekening mee te houden.