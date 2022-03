Nieuws Zonder mirakel zijn vier kruisfinalisten in korfbal bekend

Dan keren we terug naar de sport, want in het korfbal staan de vier deelnemers aan de kruisfinales zo goed als vast. Het Oost-Vlaamse Floriant sluit de competitie af als leider en ook Borgerhout en Kwik waren al zeker van een plekje bij de laatste vier. Voor het laatste ticket gaat het nog tussen uittredend kampioen Boeckenberg en AKC. Boeckenberg had het lot in eigen handen, maar had gisteren dan wel nood aan een klinkende overwinning