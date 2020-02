Zone 30 in Antwerpen: hang uw gratis raamaffiche op

Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen waar in elke woonwijk zone 30 geldt. Morgen start een campagne in heel de stad die alle verkeersdeelnemers eraan herinnert dat zowel binnen als buiten de Singel alle woonwijken zone 30 zijn. De campagne loopt tot 1 maart en heeft per district een andere uitstraling.

Een zone 30 leidt tot een veiligere en meer leefbare omgeving:

Onderzoek wijst uit dat veel minder mensen zwaargewond raken of overlijden in het verkeer als de snelheid verlaagt van 50 naar 30 kilometer per uur.

Doordat andere manieren om zich te verplaatsen interessanter worden, daalt ook het aantal auto’s in een zone 30. Er zijn minder files en het verkeer loopt vlotter. Dat is dan weer goed voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners.

Ten slotte zorgt trager verkeer ook voor minder geluidsoverlast. 10 kilometer per uur trager rijden, leidt tot 8 procent minder lawaai.

Ook u kan de boodschap over de zone 30 mee verspreiden. Haal vanaf dinsdag 18 februari een gratis affiche in uw stadsloket, het EcoHuis of het Paviljoen Antwerpen Morgen (enkel zaterdag of zondag) aan het MAS en hang die aan uw raam.

Benieuwd waar de zones 30 precies liggen? Bekijk ze op de stadskaart op antwerpen.be.

(bericht : Stad Antwerpen)