Zoo Antwerpen en Planckendael eindigen coronajaar met donkerrode cijfers

De Zoo Antwerpen en Planckendael kenden dit jaar een terugval van 53 procent op het vlak van bezoekersaantallen en moederorganisatie KMDA - met ook nog de Koningin Elisabethzaal en Elisabeth Center - leed een geschat omzetverlies van 22 miljoen euro. Het aantal abonnees van de twee dierentuinen steeg wel met 1,6 procent.

In 2019 ontvingen Zoo Antwerpen en Planckendael samen nog meer dan 2 miljoen bezoekers, in 2020 zijn er dat tot nu toe zowat een miljoen minder en de dierentuinen zullen vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet meer opnieuw kunnen openen. De (financiële) impact is dan ook enorm: een omzetverlies van 22 miljoen euro moet worden verwerkt. 'Twee lockdowns, een beperkte capaciteit aan bezoekers, een hittegolf en een provinciale campagne om Antwerpen te mijden, wegen zwaar door op de werking', klinkt het bij de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen).

Positief nieuws is wel dat het aantal mensen met een abonnement op een van de twee dierentuinen steeg van 216.000 naar 220.000 en dat de webshop om de kosten van voeding en verzorging te helpen dragen al 70.000 euro opleverde. Dat laatste is weliswaar een beperkt bedrag vergeleken met de maandelijkse voedingskosten van 900.000 euro. 'Fantastisch hoe onze familie ons ondersteunt in deze moeilijke tijden', zegt algemeen directeur Dries Herpoelaert. 'Al die mooie en warme gebaren geven ons de moed om vol te houden en verder te gaan. Al is het worstelen met de bezorgdheid over compensatie voor de toekomst.' Een vooruitblik naar 2021 zit er volgens de KMDA gezien de omstandigheden nog niet in. Alle projecten zijn voorlopig on hold geplaatst, zowel qua infrastructuur als de intrede van nieuwe diersoorten zoals de orang-oetan in Planckendael.

(Bron: Belga)

(Foto: © ZOO Antwerpen)