ZOO Antwerpen krijgt bioloog als nieuwe voorzitter

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), het moederbedrijf van onder meer ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, krijgt een nieuwe voorzitter. Bioloog Herwig Leirs neemt na twaalf jaar de fakkel over van econoom Rudy Broeckaert.

In de geschiedenis van de KMDA is het de eerste keer dat een bioloog voorzitter van de raad van bestuur wordt. Leirs was in de jaren negentig al af en toe vrijwillig gids in de ZOO en zetelt sinds 2008 in de raad van bestuur. Hij wil het huidige beleid voortzetten en nog meer inzetten op de missie van de KMDA. 'Het is een uitdaging om onze bezoekers te blijven verbazen met de verbondenheid tussen mens en dier.' Hij wil mensen meer aanbieden dan alleen entertainment. 'Bezoekers moeten onze parken verlaten met het gevoel dat ze iets bijgeleerd hebben, ook al kwamen ze daar eigenlijk niet voor. Ik wil mensen naar dieren laten kijken, dieren laten ervaren en tegelijk aan kennisoverdracht en attitudevorming doen. Dat is wat onze parken onderscheidt van een pretpark, samen met ons wetenschappelijk onderzoek.'

Rudy Broeckaert, die volgens het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur geen derde mandaat als voorzitter mag opnemen, blikt fier terug op wat gerealiseerd is aan projecten. 'Maar vooral op het feit dat de organisatie van een interngerichte naar een meer klantgerichte organisatie geëvolueerd is. Ik ben erg tevreden met het sterke engagement en de kwaliteit van alle medewerkers die samen de KMDA zijn.'

(Bron : Belga)