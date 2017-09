ZOO Antwerpen pakt uit met topcast voor musicalspektakel ZOO of Life!

Jelle Cleymans, Tinne Oltmans, Ivan Pecnik, Janine Bischops. Dat zijn een paar namen van de topcast waarmee ZOO Antwerpen uitpakt voor haar musicalspektakel ZOO of Life. Met dit grootse musicalspektakel viert ZOO Antwerpen volgende paasvakantie op een originele manier haar 175ste verjaardag. Honderden vrijwilligers en een resembekende Vlaamse musicalsterren vertellen op het podium van de nieuwe Koningin Elisabethzaal een verhaal vol liefde en dieren, voor en door fans van de ZOO.

Topcast

Deze indrukwekkende cast wordt verder versterkt door honderden vrijwilligers met een groot hart voor de ZOO. Zij zullen dit hele spektakel zowel op als naast het podium ondersteunen, vaart geven en tot een groot succes maken. En als kers op de taart zit de crème van muzikaal Vlaanderen in de orkestbak onder leiding van componist en muzikant Sam Gevers.

Musicalspektakel

Luc Stevens is de regisseur van dit musicalspektakel. Voor het verhaal zocht hij samen met de ZOO inspiratie bij de eigen medewerkers en de abonnees. De passie, de gedrevenheid en betrokkenheid zijn groot. Opmerkelijke verhalen, memorabele dieren, historische gebeurtenissen en sappige feitjes, alles komt aan bod. Luc: “Het is een verhaal uit het leven gegrepen. Een ode aan de ZOO. De ZOO als ontmoetingsplaats, als groene oase in de stad, als rustpunt. ZOO of Life brengt optimisme, verwondering en ongedwongen vrolijkheid.”

De première vindt plaats op maandag 2 april.