ZOO Antwerpen verwelkomt nieuwe olifantenpuber Assam

De ZOO heeft een nieuwe bewoner. De vijfjarige olifant Assam, geboren op 13 april 2012, kwam onlangs aan uit Hamburg en neemt de plaats in van Kanvar, die verhuisde naar Planckendael om er het liefje van Kai-Mook te worden.

In het puberhuis van de ZOO zal Assam samenwonen met Ming Jung (10 jaar, geboren op 16 april 2007 in Keulen). Het zal niet enkel speeltijd worden, Assam wordt er ook getraind voor zijn belangrijke kweektaak in de toekomst. De ZOO speelt met het huisvesten van olifantenpubers een belangrijke rol in het kweekprogramma van de bedreigde Aziatische olifanten.

Verzorger Annelies: “Assam is een jonge olifant, heel sociaal in de omgang met jongere dieren. Hij begon te puberen in zijn geboortegroep, dus de kudde in Hamburg vond het tijd dat hij ging vertrekken. In de ZOO kan hij zich voorbereiden op zijn volwassen bestaan, net zoals in de natuur. Assam is nog onstuimig, maar wel zelfverzekerd. Inmiddels is hij goed gewend en dikke vrienden met Ming Jung. Assam weegt rond de 1.500 kilo. Hij heeft al korte slagtandjes, maar die zullen nog groeien.”

Spelen in het puberhuis

Puberende olifantenstieren zijn speels. Voordat ze oud genoeg zijn om zich voort te planten en te profileren als kweekstier mogen ze in ZOO Antwerpen naar hartenlust ravotten met andere puberolifanten. In het leembad, de zandhopen en het zwembad kunnen ze hun overtollige energie kwijt. Voor het kweekprogramma van deze bedreigde diersoort is het niet enkel belangrijk dat er familiegroepen zijn, zoals die in Planckendael, maar ook puberhuizen zoals die in ZOO Antwerpen waar deze jonge gasten kunnen spelen en leren.

(foto Zoo ©Jonas Verhulst)