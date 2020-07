ZOO Antwerpen verwelkomt twee witte neushoorns

ZOO Antwerpen verwelkomt twee jonge witte neushoorns. Zij hebben zonet hun intrek genomen in het park. Om de dieren een ruime thuis te geven, voerde de dierentuin enkele indrukwekkende vernieuwingen door. De Savanne is nu dubbel zo groot en het historische Rundergebouw kreeg een nieuwe bestemming als neushoornverblijf.

Bezoekers van ZOO Antwerpen weten dat bij de Egyptische tempel de giraffen en zebra’s samenwonen. Door een nieuwe doorgang achter het Varkensgebouw is hun savanne nu meer dan dubbel zo groot. Aan de andere kant kreeg het domein voor het historische Rundergebouw een nieuwe bestemming: een thuis voor twee witte neushoorns.

“De giraffen blijven op hun gedeelte waar ze genieten van een nieuwe waterpoel. De zebra’s kunnen vlot de Savanne op en er de nieuwe indrukwekkende bewoners ontdekken”, legt coördinator Jan Dams uit. In de toekomst zullen ook antilopen en kleine zwijnen van het grote neushoornperk kunnen genieten. Een gemengde Savanne, net als in de natuur.

De komst van neushoorns Timbo uit het Franse Amneville en Amiri uit het Duitse Münster zorgt voor extra vernieuwingen. Op het nieuwe gedeelte van de Savanne is een modderbad en zandbaden voorzien. Dat is een echt genot voor neushoorns. Maar ook voor de antilopen en zebra’s zijn er plekjes voor zen-momenten gecreëerd. Daar kunnen de neushoorns niet komen, want de openingen tussen de rotsen zijn er smaller dan de dieren breed zijn. Zo kan elk dier even afstand nemen als het daar behoefte aan heeft. Zij zijn tenslotte de tweede zwaarste landdieren op aarde.

Bulldozers

De twee witte neushoorns zijn opmerkelijke bewoners in ZOO Antwerpen. “Maar vergis je niet. We zeggen wel ‘witte’ neushoorns, terwijl ze grijs zijn. Dat komt door een verkeerde vertaling uit het Afrikaans. Daarin hadden ze het over ‘wijd’, omdat die neushoorns een brede bovenlip hebben. De Engelsen verstonden ‘white’ in plaats van ‘wijd’ en zo komt de soort aan haar bizarre naam”, legt woordvoerder Ilse Segers uit.

“Beide dieren zijn jonge mannetjes, die tot wel 3.600 kilogram kunnen wegen en een voorste hoorn van wel 60 centimeter lang kunnen krijgen. Zij verlaten hun moeder rond de leeftijd van drie jaar. In de natuur vormen zij dan samen een tijdelijke groep met dieren van dezelfde leeftijd. Later kunnen zij er zelf op uit trekken om elders kweekman te worden,” legt coördinator Jan Dams uit. ZOO Antwerpen neemt met deze nieuwe bewoners dan ook deel aan het internationale kweekprogramma.

Verstevigd

De bedreigde bulldozers hebben niet alleen veel plaats, maar ook een stevig verblijf nodig. Om het historische Rundergebouw helemaal neushoorn-proof te maken, werden onder meer de vloer en de authentieke pilaren verstevigd. Dankzij de brede openingen kunnen de dieren gemakkelijk en veilig manoeuvreren. Maar dat is niet vanzelfsprekend, want de dieren nemen hun intrek in een gebouw dat geklasseerd is als historisch erfgoed.

“Nu combineren we onze waardevolle geschiedenis met de hedendaagse vereisten voor dierenwelzijn. Dat betekende een grondige renovatie van het interieur van het Rundergebouw. Ook langs de buitenkant is het vernieuwd. De historische stallen hebben een gerestaureerd rieten dak, kwalitatief houtwerk, nieuwe ramen en recent schilderwerk. In het totaal heeft de renovatie drie jaar geduurd”, zegt algemeen directeur, Dries Herpoelaert. Nu stralen de gebouwen weer de grandeur van de pittoreske cottagestijl uit, zoals architect Emile Thielens het in 1908 liet bouwen.

Oog van de naald

Het blijft bijzonder om neushoorns in de dierentuin te kunnen bezoeken want de soort kroop door het oog van de naald. Door de intensieve inspanningen van Afrikaanse reservaten leven er vandaag 18.000 witte neushoorns in de natuur. Toch is de witte neushoorn na meer dan 100 jaar bescherming niet uit de gevarenzone. Stroperij voor de illegale handel van hun hoorns maakt de diersoort kwetsbaar. Bovendien planten neushoorns zich langzaam voort, hun dracht duurt wel 16 tot 18 maanden. Het Europese kweekprogramma in dierentuinen is dan ook van essentieel belang om de populatie op peil te houden en de toekomst van deze magnifieke wezens te garanderen.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)