ZOO Antwerpen wint prestigieuze BEA Award met musicalspektakel ZOO of Life

ZOO Antwerpen wint met het musicalspektakel ZOO of Life een BEA Award! Ons spektakel van verbinding en passie wordt door de Belgian Event Awards beloond met een Special Recognition Award.

Graag zien, veel passie en de kracht van magie … daar draaide het musicalspektakel ZOO of Life helemaal om. Meer dan 40.000 toeschouwers kwamen in de paasvakantie van 2018 in de Koningin Elisabethzaal genieten. Maar het waren vooral de 713 vrijwilligers en 14 professionals die dit bijzondere community-project tot een hartverwarmend succes maakten. En precies daarom zongen, dansten, acteerden, naaiden, knutselden, begeleidden en kookten ze maandenlang samen voor één ZOO of Life. Die herinnering koesteren we voor altijd. Dit gemeenschapsproject waarmee ZOO of Life mensen verbindt en dichter bij elkaar brengt, was een ongezien succes. Geen betere manier om het jubileumjaar van 175 jaar ZOO Antwerpen te vieren. Deze BEA Award is een heerlijke kers op de taart.

Deze Special Recognition Award is nooit eerder uitgereikt. ZOO of Life is de eerste die deze eer te beurt valt.

Anja Stas, bezielster van ZOO of Life en commercieel directeur van ZOO Antwerpen: “We vierden de verjaardag van ZOO Antwerpen vorig jaar op de beste manier: samen. Samen met 713 vrijwilligers en 14 professionals met een groot hart voor ZOO Antwerpen zetten we een fantastisch musicalspektakel op de planken. ZOO of Life is een echt project van verbinding en passie. Deze BEA Award is een grote erkenning.”

