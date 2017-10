Zoo en Planckendael lanceren eigen YouTube-kanalen

ZOO Antwerpen en Planckendael staan al lang bekend om hun grappige, mooie en vertederende dierenfilmpjes. Deze zijn vanaf nu gebundeld op hun gratis YouTube-kanalen. Elke week vind je daar nieuwe dierenfilmpjes.

Je kunt je gratis abonneren. “We hebben zoveel mooie en leerrijke verhalen te vertellen”, aldus Anja Stas, commercieel directeur van de twee parken. “Mensen komen automatisch al bij ons uit als ze op zoek zijn naar filmpjes van dieren. Nu kan dit op onze eigen kanalen.”

Gisteren, op Werelddierendag, lanceerden ZOO Antwerpen en Planckendael hun YouTube-kanalen met een aantal teasende filmaffiches speciaal gemaakt met de dieren in de hoofdrol. “Op Werelddierendag worden de dieren extra in de kijker gezet, maar voor ons is één dag niet genoeg”, zegt Anja Stas. “We hebben elke dag zoveel tijdloze en ontroerende verhalen te delen over onze dieren. Iedereen kan daar nu elke dag van genieten op ons YouTube-kanaal. Dat is bij uitstek het kanaal waarop je uitgebreider je verhaal kunt vertellen.”

Je krijgt een exclusief, actueel en interessant kijkje in het reilen en zeilen in de parken. Elke dinsdag verschijnen er nieuwe filmpjes bij ZOO Antwerpen en elke donderdag kan je bij Planckendael terecht. Via YouTube kun je ook alle filmpjes bekijken die eerder zijn verschenen. Stas: “We hebben een grote en sterke groep fans die we met deze gratis YouTube-kanalen nog meer op hun wenken bedienen. De verhalen in de ZOO en Planckendael willen we visueel vertellen. Via filmpjes en livestreams. We verbinden zo mensen met de natuur. We spelen met dit kanaal onze educatieve rol, maar onze YouTube is ook zeker ontspannend en grappig. Wat is er nu fijner dan samen naar dierenfilmpjes te kijken?”

Ken je de rubriek Drol van de Dag? Herken jij van wie de drolletjes zijn? Of heb je de reuzenmiereneter van Planckendael in slow motion zijn kostje zien opslobberen in de rubriek Slomo? Lunchtijd bij de mandrils lijkt wel kookles en de baby’s zijn oh zo schattig. Bij de rubriek Tussen de Dieren plaatsen ze een camera, jawel… tussen de dieren. Grappig, rustgevend, wetenschappelijk of gewoon mooi, beelden zeggen zoveel meer dan woorden. Abonneer je gratis op deze boeiende verhalen.