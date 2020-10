Zoo: "Nieuwe sluiting is dramatisch"

De directie van de Zoo Antwerpen en Planckendael reageert verslagen op de nieuwe sluiting die de federale overheid hen oplegt en noemt het 'dramatisch nieuws'. De deuren sluiten voor publiek betekent immers niet alleen dat er geen inkomsten meer zijn, klinkt het, de dierenverzorging moet gewoon doorgaan en daar zijn middelen én personeel voor nodig.

Door de meest recente coronamaatregelen mochten dierenparken nog wel open zijn, maar alleen de delen in de buitenlucht en zonder horeca. 'Eigenlijk was een bezoek op die manier al te vergelijken met een wandeling in een bos', zegt woordvoerster Ilse Segers van de Zoo Antwerpen en Planckendael. 'Heel wat mensen uit de buurt zien onze dierentuin ook als hun buurtpark. We zagen de bui wel een beetje hangen, maar langs de andere kant is een volledige sluiting toch ook verbazend want we hadden er alles aan gedaan om een bezoek in alle veiligheid te laten verlopen. Maar men zegt ons dat het een noodsituatie is en we allemaal samen levens moeten helpen redden.'

In november had in de Zoo Antwerpen en voor het eerst ook in Planckendael ook het jaarlijkse lichtfestival moeten starten. Die start moet nu op zijn minst worden uitgesteld. Of het evenement er later in december toch nog komt, is volgens de directie nog niet duidelijk.

De precieze financiële impact van de nieuwe sluiting zal volgens de Zoo en Planckendael nog moeten blijken. Segers wijst erop dat de dierenparken op het vlak van steunmaatregelen eigenlijk alleen maar op het systeem van technische werkloosheid hebben kunnen rekenen, terwijl de kosten voor dierenverzorging torenhoog zijn. 'Maar elke getroffen sector zal nu naar de overheid kijken met de vraag om steun', zegt ze.

In het ATV-nieuws polsen we naar reacties bij bezoekers van de Zoo.

Foto Belga