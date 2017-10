Zoo vraagt aandacht voor Okapi's

ZOO Antwerpen viert vandaag Wereldokapidag. Zo sponsort de ZOO een race voor kinderen uit de dorpen in en rond het okapireservaat van het Okapi Conservation Project in Congo. Door duurzaam te leven beschermen deze gemeenschappen het omliggende woud en de okapi’s die er wonen.

ZOO Antwerpen sponsort de kinderen uit het dorpje Mambasa en vraagt zo aandacht voor de bedreigde okapi’s. De ZOO is zowel coördinator van het Europese kweekprogramma als internationaal stamboekhouder en bewaakt dus op alle terreinen het welzijn en voortbestaan van deze speciale dieren.

ZOO Antwerpen steunt al jaren het grote okapiproject in Congo: het Okapi Conservation Project in het Ituriwoud, 30 jaar geleden opgericht. Helaas hebben rebellen in 2012 bij een aanval op het reservaat veertien okapi’s gedood. Op 10 jaar tijd is de okapipopulatie in Congo met de helft gedaald. De bescherming van deze dieren is dus broodnodig. Een deel van de inkomsten van ZOO Antwerpen gaan dan ook naar dit project om deze bedreigde diersoorten te onderzoeken en te beschermen.

Bedreigingen in Congo

De laatste tien jaar nam de okapipopulatie met, naar schatting, bijna 50% af. Er zijn er nu zo’n 15 000 dieren over. Het zijn erg schuchtere dieren en ze zijn moeilijk te spotten in het woud. Aangezien hun leefgebied zo klein is en volledig binnen één land ligt, is de toekomst van de okapi verre van gewaarborgd. Okapi’s worden bovendien bedreigd door kaalkap van het regenwoud voor landbouw en tropisch hardhout, mijnbouw en stroperij door gewapende bendes. De okapi heeft ook zwaar te lijden onder de burgeroorlog in zijn leefgebied.

Europees kweekprogramma

ZOO Antwerpen steunt het okapireservaat in het dorpje Epulu in het reusachtig Ituriwoud. Daarnaast werkt ZOO Antwerpen ook aan het voortbestaan van deze dieren via het Europees kweekprogramma in dierentuinen. Het succesvolle internationale kweekprogramma van ZOO Antwerpen telt nu 171 okapi’s in zoos, 61% meer dan in 1995! ZOO Antwerpen bepaalt welk dier zich met wie mag voortplanten in welke dierentuinen. Zo vormt in ZOO Antwerpen het koppel Bondo en Lindi een belangrijke genetische combinatie om kleintjes voor te brengen en vertrekt jonge okapi Qira in november naar Tsjechië. Er komt een nieuwe man uit Basel. Oudere okapi Yenthe heeft in het verleden al voor een mooi nageslacht gezorgd.

Nieuwe okapiserre

Tegelijkertijd met de nieuwe Mensapenvallei kregen de okapi’s een overdekte serre in ZOO Antwerpen. Nu kan je als bezoeker van ZOO Antwerpen de okapi’s ook tijdens koudere periodes bewonderen, als ze niet buitenkomen. Trouwens, de laatste jaren kregen de okapi’s al meer ruimte in de vorm van nieuwe buitenperken die onderling met elkaar verbonden zijn. Zo kunnen deze solitaire dieren apart leven om tijdens de bronstperiode samen te komen.

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)