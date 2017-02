Zoo zoekt honderden vrijwilligers voor musical

ZOO of Life is hét grootse musicalspektakel waarmee ZOO Antwerpen in volgend jaar op een originele manier haar 175ste verjaardag viert.

Regisseur Luc Stevens: “ZOO of Life wordt een hartverwarmend hedendaags verhaal over de ZOO en de liefde tussen dier en mens, een ode aan de ZOO.” De zoektocht naar talent start nu al. ZOO Antwerpen zoekt honderden vrijwilligers die willen zingen, dansen, acteren, koken, naaien, decors bouwen, op de kinderen passen. Er is een infoavond op 9 maart om 19u30 in de Koningin Elisabethzaal.

Enthousiasme en engagement!

Luc Stevens: “ZOO of Life wordt een massaspektakel met honderden vrijwilligers en een aantal bekende Vlaamse musicalsterren op het podium van de nieuwe Koningin Elisabethzaal. Iedereen mag meedoen, jong en oud, man of vrouw. ZOO Antwerpen is vooral op zoek naar mensen met enthousiasme en engagement voor dit evenement.”