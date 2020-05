Zorg voor goede ventilatie en laat toiletbril steeds naar beneden

Om het risico op een verdere verspreiding van het coronavirus te beperken moeten we naast de klassieke regels ook voor een goede ventilatie zorgen in gebouwen en bij het toiletgebruik de toiletbril steeds naar beneden laten voordat er wordt doorgespoeld. Dat zegt interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum.

Een goede ventilatie is belangrijk om de verspreiding van viruspartikels te beperken, aldus Van Gucht. 'Zet zoveel mogelijk de ramen en de deuren open.' In ruimtes die een mechanische ventilatie hebben, is het daarnaast ook belangrijk om die op een voldoende hoog debiet en dag en nacht te laten draaien. Bovendien moet ook vermeden worden dat de lucht hercirculeert, klinkt het. Voor verder advies rond het gebruik van ventilatiesystemen in gebouwen wijst Van Gucht door naar de Koninklijke Vereniging van de verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek en hun website atic.be.

Toiletbezoek

Ook rond het toiletbezoek wil Van Gucht advies geven. 'Het is aangetoond dat het virus in beperkte mate kan uitgescheiden worden via de uitwerpselen', klinkt het. Daarom moet de toiletbril steeds naar beneden gehaald worden alvorens door te spoelen. Zo kunnen er geen wolken ontstaan die viruspartikels bevatten, en blijft alles op die manier in de wc-pot.

Luid praten of roepen

Het risico op besmetting hangt af van de duur en de nabijheid van het contact, klinkt het verder. De belangrijkste plaatsen waar besmetting plaatsvindt, zijn afgesloten ruimtes met veel mensen en een slechte ventilatie. Met luid praten, roepen of zingen in zo'n ruimtes wordt het risico opnieuw groter, want zo komen er meer speekseldruppels vrij en dus ook meer viruspartikels. 'Dit soort situaties komen voor tijdens feestjes, op café, op restaurant en soms ook op de werkvloer of in thuissituaties wanneer we mensen ontvangen', aldus Van Gucht. Het risico is verwaarloosbaar wanneer we elkaar slechts kruisen, maar ook bij praten of gewoon ademen is er een klein risico op besmetting. Toch zijn er minstens enkele honderden of duizenden viruspartikels nodig vooraleer iemand daadwerkelijk besmet kan worden. Bij hoesten of niezen gaat het gemakkelijk om een miljoen viruspartikels. Zo kunnen er meerdere personen tegelijkertijd besmet worden. 'Het is dus zeer belangrijk dat wanneer mensen symptomen hebben of hoesten, dat ze thuisblijven', klinkt het nog. De viroloog wijst daarom nogmaals op de klassieke regels om een verdere verspreiding tegen te gaan, zoals de handen uitgebreid wassen, met niet te veel mensen in een ruimte zitten, afstand houden en indien mogelijk een mondmasker dragen.

(foto Belga)