Zorgbedrijf Antwerpen opent nieuwbouw Gitschotelhof in Borgerhout

In het kader van de vernieuwing van de woonzorgcentra bij Zorgbedrijf Antwerpen opende Gitschotelhof in Borgerhout vandaag feestelijk het nieuwe woonzorgcentrum met 180 ruime, lichte eenpersoonskamers. Zorgbedrijf Antwerpen vernieuwt daarmee verder zijn aanbod voor senioren in Borgerhout.

Gloednieuw woonzorgcentrum Gitschotelhof

Zorgbedrijf Antwerpen trok aan de Lodewijk Van Berckenlaan een nieuwbouw op voor 180 bewoners. De eenpersoonskamers zijn ruim en licht hebben een badkamer met inloopdouche en rolstoeltoegankelijk sanitair. De bewoners konden zelf hun meubilair kiezen (tafel, stoel, kastje en/of zetel) of meubels meebrengen van thuis of hun vroegere kamer. Elke kamer heeft bovendien een ingemaakte kast, een tv en een koelkast. Alle kamers zijn al bewoond.

Momenteel werkt de aannemer nog de inkomhal af en volgend jaar volgen 5 extra zorgflats en de eerste 29 serviceflats. In de nabije toekomst zal Zorgbedrijf Antwerpen op het terrein nog eens 75 serviceflats en een dienstencentrum bouwen.

Woonzorgcentrum met huiskamers en kleinschalige aanpak

In het nieuwe woonzorgcentrum Gitschotelhof wonen de senioren in ‘huiskamers’: ze delen met 7 of 8 bewoners een eetkamer, waar de maaltijden worden geserveerd bij het ontbijt en het avondeten en waar als de bewoners dat wensen ’s middags de potten op tafel komen zoals ze thuis gewend waren. Mensen bedienen zichzelf, scheppen bij als ze dat willen en worden geholpen indien nodig. Het scharnierpunt van elke huiskamer is de huiskamerkeuken en er zijn ook telkens 2 eetkamers en 2 leefruimtes. Er is ook wellness met een kapper en pedicure, een tijdelijke cafetaria, een ruimte voor kine enzovoort.

Zorg- en serviceflats met alle comfort

Midden volgend jaar zijn ook de eerste 29 serviceflats en 5 extra zorgflats klaar. De serviceflats worden rolstoeltoegankelijke flats met een lichte woonkamer, een ingerichte keuken, een moderne badkamer met inloopdouche en 1 of 2 slaapkamers. Ook de zorgflats hebben een aparte slaapkamer, een aangepaste badkamer en een leefruimte met een kitchenette. Koppels kunnen er samen blijven wonen, met alle nodige ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum voor de zorgbehoevende partner.

Publiek toegankelijk groen

Het groene binnengedeelte van het terrein dat vrijkomt na de afbraak van het oude woonzorgcentrum en de werken, wordt heraangelegd en zal publiek toegankelijk zijn voor iedereen. In de tuin komen een petanquebaan, een pluktuin en een project om samen te tuinieren. Momenteel wordt een ondergrondse parking gebouwd waar ook buurtbewoners een parkeerplaats kunnen huren.

Herbestemming kunstwerk Poels

De inkomdeur van het oude woonzorgcentrumwerd geflankeerd door een geveltekening van Albert Poels, de Antwerpse kunstenaar die ook bekend is van het beeld van Lange Wapper aan het Steen. Dat werd bij de afbraak van het oude woonzorgcentrum deels vernield maar het resterende deel krijgt – in samenwerking met het districtsbestuur van Borgerhout - een nieuwe bestemming bij een van de nieuwe gebouwen of in de tuin van Gitschotelhof. Daarvoor worden de resterende delen opnieuw gemonteerd, aangevuld met vlakke stenen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het originele werk.

Uitbreiding aanbod in Borgerhout

Met de nieuwbouw breidt Zorgbedrijf Antwerpen zijn aanbod in Borgerhout voort uit. Alle kamers zijn bewoond in het nieuwe gebouw. Het nieuwe woonzorgcentrum kan vandaag al 180 een thuis geven: dat zijn er 14 meer dan in het vorige gebouw.

Gitschotelhof is niet de enige locatie van Zorgbedrijf Antwerpen in Borgerhout. Er zijn ook 5 dienstencentra (Den Bleek, Den Drossaert, De Fontein, De Hoge Weg en De Vrijgeweide) en daaraan verbonden 434 serviceflats. Volgend jaar komen daar nog serviceflats en zorgflats bij die momenteel in aanbouw zijn op het terrein bij Gitschotelhof.

