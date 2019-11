Zorgbedrijf Antwerpen stelt eigen pilsbier voor

Zorgbedrijf Antwerpen lanceert haar eigen pilsbier: Het Schakeltje. Het bier maakt deel uit van het nieuwe assortiment ‘dranken van het huis’ met zowel niet-alcoholische als alcoholische dranken dat de dienstencentra en woonzorgcentra voortaan aanbieden. Eind deze maand volgen ook maaltijden à la carte in de dienstencentra, waarvoor klanten niet vooraf moeten reserveren.

Zorgbedrijf Antwerpen draagt keuzevrijheid van zijn klanten hoog in het vaandel: waar hebben ze nood aan en op welke manier willen ze dat graag? Dat geldt voor de diensten, maar ook voor het productenaanbod in de dienstencentra, woonzorgcentra en winkel De Schakel. Daarnaast beslissen ze ook mee bij de keuze voor bepaalde producten. Zo was er onlangs een wijnproeverij voor de wijnen op de kaart, stemmen klanten online mee voor het menu of doen ze hun zeg in een menuraad, … .

Op vraag van de klant

Het is ook op vraag van klanten dat Zorgbedrijf Antwerpen nu een assortiment ‘dranken van het huis’ lanceert in de dienstencentra en woonzorgcentra. Op die manier krijgen klanten iedere dag de keuze tussen dit goedkopere huisproductengamma en de bestaande menukaart met bekende drankenmerken – zowel voor niet-alcoholische als alcoholische dranken. De filosofie achter de huismerken is telkens dezelfde: naast de bekende merken biedt Zorgbedrijf Antwerpen voor wijn, bier, water, koffie en thee voortaan ook een bestaand en budgetvriendelijk merkproduct aan. “Met de dranken van het huis krijgen klanten niet alleen meer keuze, we garanderen hen ook een goedkoper alternatief bij toekomstige prijsindexeringen en -verhogingen”, aldus Fons Duchateau, de voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen.

Het Schakeltje: pils van Zorgbedrijf Antwerpen

Het bier van het huis valt op in het huisproductengamma van Zorgbedrijf Antwerpen. Het Schakeltje wordt in samenwerking met een brouwerij geschonken en kreeg een eigen Zorgbedrijfverpakking.Voorlopig is het Schakeltje enkel te verkrijgen in 5 dienstencentra. Vanaf maart 2020 is de pils verkrijgbaar in alle dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen.

Tijdens de Week van de Smaak krijgen de klanten in de vijf deelnemende dienstencentra een gratis pintje bij hun middagmaal. Dat gebeurt op maandag 18 november in dienstencentrum Victor De Bruyne, op dinsdag 19 november in dienstencentrum Santiago, op woensdag 20 november in dienstencentrum Linkeroever, op donderdag 21 november in dienstencentrum Hof ter Beke en op vrijdag 22 november in dienstencentrum De Oever.

