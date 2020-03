Zorgbedrijf Antwerpen verscherpt maatregelen voor serviceflatbewoners

In afwachting van een eenduidiger richtlijn van het Vlaams Agentschap verscherpt Zorgbedrijf Antwerpen vanaf vandaag zelf de maatregelen voor de bewoners in haar serviceflats.

Waar in de woonzorgcentra alle extern bezoek verboden is en Zorgbedrijf Antwerpen er op toekijkt dat de bewoners ook niet naar buiten gaan, is er momenteel geen soortgelijke afdwingbare controle mogelijk bij de serviceflatbewoners. Er is weliswaar een register waarin de voorbije week alle bezoek werd genoteerd maar extern bezoek bleef dus mogelijk. Een serviceflat is immers een privéwoning en de bewoner beslist zelf over het verlaten van de woning en het toelaten van extern bezoek.

In tijden van corona houdt dit een gezondheidsrisico in. Daarom heeft Zorgbedrijf Antwerpen beslist dat bewoners vanaf vandaag geen bezoek meer mogen ontvangen, ook niet van mantelzorgers. De bewoners mogen de serviceflats ook niet verlaten (tenzij tot in de aangrenzende tuin). Alle erkende hulpverleners worden nog wel toegelaten in de serviceflats. Mantelzorgers die iets willen brengen voor een serviceflatbewoner kunnen dit achterlaten aan het onthaal van het dienstencentrum waar een medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen ervoor zorgt dat dit pakket ter plekke geraakt.

Voorlopig zullen de bewoners van de serviceflats hun warme maaltijd ook niet langer in de cafetaria tezamen kunnen opeten. Serviceflatbewoners kunnen die warme maaltijd enkel nog ophalen in het dienstencentrum (weliswaar met een ruime afstand van mekaar) of er voor kiezen om de maaltijd direct aan de serviceflat te laten leveren. Uiteraard kunnen serviceflatbewoners ook nog zelf koken. Boodschappen kunnen worden gedaan door alle erkende hulpverleners. Enkel op deze manier kan Zorgbedrijf Antwerpen voor de serviceflats dezelfde beschermingsmaatregelen als voor de woonzorgcentra proberen te garanderen.

(foto Pixabay)

