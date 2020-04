Zorgbedrijf Antwerpen versoepelt maatregelen

Het Zorgbedrijf Antwerpen versoepelt dan toch de strikte maatregelen voor de serviceflats. Bewoners mogen nu terug zelf boodschappen doen en er mag 1 mantelzorger per bewoner de serviceflat binnen. De complexen van het Zorgbedrijf gingen in volledige lockdown, na het overlijden van 5 bewoners van een serviceflatcomplex in Borgerhout. Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid vond dat te verrregaand en heeft vannacht nieuwe richtlijnen verspreid.