Zorgbeurs Kapellen

Het OCMW, de dienstencentra en de gemeente Kapellen organiseren op zaterdag 6 oktober van 10u30 tot 17u30 een Zorgbeurs in winkelcentrum Promenade (Antwerpsesteenweg 39).

Voor wie zorg nodig heeft is het niet altijd eenvoudig om door het bos de bomen te zien. Op de Zorgbeurs vind je bij een 20-tal standhouders alle informatie over het zorgaanbod in onze regio. De toegang tot de beurs is volledig gratis. Hieronder een overzicht met alle standhouders.

Diabetes Liga vzw

Dienstenthuis Familiehulp

Gezinszorg Villers vzw

Noorderlicht

Oog en Oor Kapellen bvba

PUUUR huishoudhulp

Rode Kruis

Rotonde vzw

Rouwzorg Vlaanderen vzw

Samana Lichtpuntje en Crea

Similes-kring Antwerpen Regionaal

WZC De Bijster

WZC Welvaart

WZC Zonnewende Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgboerderij Rommeshoef vzw

Gemeente Kapellen

OCMW Kapellen

(bericht Gemeente Kapellen - foto : Pixabay)