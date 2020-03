Jeugdverblijf De Bielebale in Brasschaat wordt omgevormd tot een schakelzorgcentrum. Noem het een zorghotel voor corona-patiënten die niet meer in het hospitaal hoeven te blijven, maar nog te zwak zijn om al terug naar huis te gaan. Het is een tussenschakel, waarbij mensen nog verzorging krijgen en tegelijk geen ziekenhuisbed inpalmen. In onze regio komen er zo drie zorghotels.