Zorgpersoneelslid met milde luchtwegeninfectie zonder koorts mag blijven werken

Zorgpersoneel en artsen die een milde acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen vertonen, maar geen koorts hebben, mogen blijven werken. Dat blijkt uit de nieuwe richtlijnen van gezondheidsinstituut Sciensano voor huisartsen en ziekenhuizen, die vorige week werden gepubliceerd.

'De beslissing werd genomen om een personeelstekort te voorkomen', verklaart woordvoerder Lieke Vervoort. Werken met respiratoire symptomen is toegestaan zolang de toestand van het personeelslid dat toelaat en mits gebruik van een chirurgisch masker en een goede handhygiëne, klinkt het. Het gaat daarbij om artsen, verpleegkundigen, rusthuispersoneel en paramedische beroepen, die in contact staan met risicogroepen. Indien een verzorgend personeelslid respiratoire symptomen vertoont én koorts heeft, zal een test moeten uitwijzen of hij besmet is met het coronavirus. In afwachting van dat resultaat moet de persoon in kwestie in thuisisolatie. Bij een positief resultaat moet de patiënt minimaal zeven dagen thuis blijven totdat de symptomen verdwijnen, luidt het verder.