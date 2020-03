De zorgsector doet een dringende oproep naar iedereen om mondmaskers in te zamelen. Veel scholen gebruiken dergelijke maskers voor opleidingen of ook veel bedrijven hebben ze nu niet nodig. Ambuce, een privé ambulance dienst uit Wijnegem belde ons vanmiddag nog zelf op met de vraag om al onze kijkers te kunnen vragen mee mondmaskers in te zamelen.