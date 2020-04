Zorgverleners moe en angstig

Vrijdagavond heeft een anonieme politiepatrouille meerdere roekeloze chauffeurs van de weg gehaald. Zo moesten ze achter een bestuurder aan die 95 km/uur reed in de zone 50. De politie trok het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk voor 15 dagen in. In de Waaslandtunnel zag de anonieme ploeg hoe een moto vijf voertuigen inhaalde en daarna met een snelheid van meer dan 100 km/uur de Halewijnlaan op scheurde. Ok deze snelheidsmaniak moest zijn rijbewijs inleveren. Ook enkele fietsers werden op heterdaad betrapot... Een fietskoerier die gehaast leek te zijn, negeerde een rood verkeerslicht en bracht zo zichzelf in gevaar. Hij reed ook tegen de richting in op een eenrichtingsfietspad. Ook nog een andere fietser reed twee keer door rood. Tot slot verbaliseerde de politie nog een dame die hoopte om tijd te winnen door een omleiding te vermijden. Ze koos ervoor om in de verboden richting te rijden met een proces-verbaal als gevolg