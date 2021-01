Wie met een elektrische fiets of speed pedelec rijdt kent waarschijnlijk het probleem: aankomen op 't werk of in de stad waar de gemiddelde fietsenstalling allesbehalve is voorzien op je rijwiel. Geen plek om de batterij op te laden, moeten sleuren met helm en fietstas ... , de Antwerpse start-up Streetwaves lost het met HAVN voor u op: een parkeer,- laad- en opbergplek in één.