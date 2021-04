De Antwerpse politie speelt met het idee om merchandising op de markt te brengen. Denk maar aan een paraplu, een babyslabbetje, een frisbee of een t-shirt met het logo van de Antwerpse politie. En dat is niet nieuw, zegt merkenbouwer Marc Wellens van het Antwerpse Duval Branding. Ook korpsen in het buitenland zetten hun merk in de markt om hun imago te verzachten en zich te profileren als aantrekkelijke werkgever.