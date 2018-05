Zoutgrot tegen ademhalingsproblemen

Last van allergieën of hooikoorts? Dan is de zoutgrot in Broechem misschien iets voor jou

De grot werd gebouwd door Leo Wuyts en zijn zoon Elio en kan dienen als een alternatieve therapie voor mensen met last van hooikoorts, astma of luchtwegproblemen. De grot zou de eerste in België zijn en werkt door het vernevelen van Himalayazout, dat er voor zorgt dat de luchtwegen worden gereinigd. Zo zouden bacteriën en ontstekingen afgeremd worden.

(foto : Pixabay)