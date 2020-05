Zoveel besmette gevallen zijn er in uw gemeente

Hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente of stad? We lijsten het hieronder nog eens voor u op. Er gebeuren steeds meer tests, maar het aantal besmette gevallen zal in onderstaande officiële cijfers nog altijd een onderschatting zijn.

U ziet in onderstaande cijfers naast de gemeente het aantal gevallen en daarnaast het aantal besmettingen per 1.000 inwoners. We hebben de gemeenten gerangschikt volgens dat laatste aantal. Aartselaar is al een tijdje het zwaarst getroffen, al komt Borsbeek wel dicht in de buurt. Wat de districten van Antwerpen betreft: die zijn door Sciensano niet apart verrekend. Geen aparte cijfers dus voor Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk. Die vind je gewoon onder de stad Antwerpen.