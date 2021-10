Zoveel besmettingen erbij in uw gemeente

Van 29 september tot en met 5 oktober zijn dagelijks gemiddeld 59,4 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 11 procent tegenover de voorgaande week, zo leert het dagelijks rapport woensdag van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds de uitbraak van de epidemie zijn al 79.943 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel liggen 748 patiënten in het ziekenhuis (+7 pct), van wie 210 op intensieve zorg (+1 pct). Globaal zijn 11 procent van de erkende IZ-bedden in België bezet door COVID-patiënten. Ook het gemiddeld aantal overlijdens per dag zit in de lift. In de week tot en met 2 oktober lieten elke dag gemiddeld 8,3 patiënten het leven. Hier staat een stijging met 7 procent ten opzichte van de voorgaande week in de tabellen. Alles samen zijn al 25.640 mensen gestorven aan COVID-19. Het aantal besmettingen neemt wel af. Van 25 september tot en met 1 oktober is er sprake van gemiddeld 1.900 nieuwe gevallen per dag, een daling met 2 procent. Het aantal testen daalde in die periode wel gemiddeld met 7 procent tot bijna 44.600. Anderzijds is 4,7 procent van die testen positief, een lichte stijging (+ 0,2 pct). Ook het reproductiegetal stijgt, tot 1,04 (+5 pct). Een cijfer boven 1 toont aan dat de epidemie aan kracht wint. In totaal 8.602.743 personen, of 75 pct van de totale bevolking, hebben een eerste dosis van een vaccin gekregen, daarvan zijn 8.434.779 personen (73 pct) volledig gevaccineerd. Op 4 oktober hadd 72 procent van de jongeren tussen 12 en 17 jaar een eerste prik van een vaccin gekregen: 35 pct in Brussel, 85 pct in Vlaanderen, 62 pct in Wallonië en 54 pct in de Duitstalige Gemeenschap. Tot 4 oktober kregen ook al 163.858 kwetsbare personen (mensen met verminderde weerstand, personen in verpleeghuizen en 65-plussers) een boostervaccin van Moderna of Pfizer/BioNTech toegediend.Foto Belga