Zoveel besmettingen kwamen er op een week tijd bij in uw gemeente

Sciensano heeft een nieuwe online tool gelanceerd waarop overheid en burgers kunnen opvolgen hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er per gemeente bijkomen. Daarbij is er ook een alertfunctie voor de lokale overheid om in te grijpen als er ergens opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken. Wij hebben voor de steden en gemeenten in ons zendgebied even opgelijst hoeveel nieuwe besmettingen er op een week tijd zijn bijgekomen.

Antwerpen: 50

Schoten: 6

Borsbeek: 2

Stabroek: 2

Edegem: 2

Kontich: 2

Brecht: 2

Lint: 1

Niel: 1

Wijnegem: 1

Hemiksem: 1

Boechout: 1

Zandhoven: 1

Boom: 1

Kalmthout: 1

Schilde: 1

Mortsel: 1

Brasschaat: 1

Aartselaar: 0

Essen: 0

Hove: 0

Kapellen: 0

Ranst: 0

Rumst: 0

Schelle: 0

Malle: 0

Wommelgem: 0

Wuustwezel:0

Zoersel: 0

Zwijndrecht: 0