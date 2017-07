En in Barcelona is gisteravond op het dansevenement Unite een podium van Tomorrowland verwoest door een brand. Het was één van de zeven plaatsen ter wereld waar Tomorrowland vanuit Boom live werd uitgezonden. De brand ontstond tijdens een vuurwerkshow. Ook in Boom wordt er elke avond vuurwerk afgestoken. De brandveiligheid en de mensenstromen worden er continu gemonitord. Om meteen te kunnen ingrijpen bij incidenten, maar vooral om ze te voorkomen .