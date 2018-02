"Zoveel vertraging zonder oorzaak mee te geven is onaanvaardbaar"

Lijsttrekker van Open Vld Antwerpen Philippe De Backer is verontwaardigd over de vertraging die de werken van de Noorderlijn oplopen. De Backer stipt aan dat hij begrip opbrengt als werken vertraging oplopen in geval van overmacht of weerverlet. Hier is dat echter niet het geval. De Backer: “Een degelijke planning van zo’n ingrijpende werken lijkt mij toch een essentieel onderdeel. Elf maanden vertraging oplopen en communiceren zonder dat je de oorzaak van die vertraging weergeeft vind ik onaanvaardbaar. Vele Antwerpenaren ondervinden dagdagelijks enorm veel hinder van deze werken. Dat is een noodzakelijk kwaad dat maar beter zo kort mogelijk aanhoudt. Bijna een jaar vertragen zonder opgave van een duidelijke reden mogen we niet aanvaarden.”

De Open Vld-lijsttrekker stelt zich dan ook enkele vragen. In de eerste plaats wil hij volledige transparantie en duidelijkheid over de opgelopen vertraging. “De verantwoordelijke van deze vertraging moet zijn verantwoordelijkheid terdege opnemen en de mensen duidelijkheid verschaffen. Bovendien zou ik ook graag vernemen welke financiële en operationele gevolgen aan deze vertraging verbonden zijn. Ik breek ook een lans voor de handelaars die het al zeer moeilijk hebben op dit moment. Welke consequenties heeft deze vertraging voor hen en hoe zullen zij gecompenseerd worden. Ik herinner het stadsbestuur graag aan mijn voorstel om zelf een kader voor een Antwerpse hinderpremie te ontwerpen voor de getroffen handelaars. Bij mijn weten is dat er nog steeds niet. Deze vertraging dreigt de mobiliteitsknoop in Antwerpen opnieuw te verlengen. Een dag na de eerste spadesteek voor Oosterweel is dit opnieuw een grote stap achteruit.”

De Backer hoopt hierop snel een antwoord te ontvangen van de bevoegde schepen, Vlaamse instanties en de aannemer van de Noorderlijn. Hij hoopt echter dat er nog sneller oplossingen geboden worden om de mobiliteitsknoop snel te ontwarren in het belang van de Antwerpenaar en de lokale economie.

Zelf stelt Philippe De Backer de oprichting van een taskforce onder leiding van de burgemeester voor. Die zou op regelmatige tijdstippen moeten samenkomen en bestaan uit de aannemer, het stadsbestuur, bewoners en lokale handelaars. Zo krijgen alle betrokkenen op regelmatige basis een update van de stand van zaken en kan er permanent gemonitord worden en snel ingegrepen bij problemen.