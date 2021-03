Zuhal Demir belooft meer controle op plasticafval in Antwerpse haven

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) komt er meer controle op de handel in plasticafval via de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat zei ze in het Vlaams Parlement na vragen van Tinne Rombouts (CD&V), Bruno Tobback (sp.a), Gwenny De Vroe (Open Vld) en Imade Annouri (Groen).

Vorige maand bleek uit cijfers van Comtrade, het statistiek­bureau van de Verenigde Naties, dat België in 2019 bijna een half miljoen ton aan plasticafval exporteerde. Daarmee is het de vierde grootste exporteur van ­plasticafval ter wereld, na Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. Schoon plastic mag vrij worden uitgevoerd en moet niet worden aangegeven, maar als er vuil plastic in de lading zit, moet dat wel. Sommige bedrijven proberen dat te omzeilen door het vervuilde plastic te verstoppen achter het schone.

De inspectie heeft slechts vijf mensen ter beschikking. 'Volgens de info die ik heb gekregen, gaat het zelfs maar om 4,55 voltijdse equivalenten, voor Antwerpen en Zeebrugge samen', zei Demir vandaag. 'Dat is natuurlijk veel te weinig. Voor zo'n grote haven als Antwerpen volstaat dat niet.' Demir belooft dat plasticafval een prioriteit wordt in het omgevingshandhavingsprogramma waaraan ze werkt. Daarin worden de doelstellingen voor de handhaving voor de komende vijf jaar vastgelegd. 'We zullen bekijken hoeveel voltijdse equivalenten we op de havens van Antwerpen en Zeebrugge zetten, maar dat het meer moet zijn, kan ik wel al meegeven.' Er wordt ook gewerkt aan een traceringssysteem, om de afvalstromen digitaal van begin tot einde te kunnen volgen. Het handhavingsprogramma moet er tegen de zomer zijn.