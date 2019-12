Zuhal Demir reageert op dreigende taal Anuna De Wever

Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar zijn in Antwerpen 352 dossiers opgestart rond de aanvraag tot erkenning van een kind met een verblijfsrechtelijk voordeel tot gevolg. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van schepen voor Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA). In 124 gevallen werd de erkenning geweigerd door de ambtenaar burgerlijke stand van het district waar de aanvraag werd ingediend. Opvallend: slechts twee keer ging de ambtenaar in tegen het negatieve advies van de stedelijke dienst schijn- en gedwongen relaties, telkens in het district Borgerhout. De Antwerpse dienst schijn- en gedwongen relaties onderzoekt of voorgenomen huwelijken, wettelijke samenwoonsten, erkenningen van een kind of buitenlandse huwelijken waar een verblijfsvoordeel aan verbonden is voor een van de betrokkenen, geen schijnhuwelijk of -erkenning betreffen. De dienst formuleert een advies aan de ambtenaar burgerlijke stand van het district. Die is niet verplicht dat advies te volgen, maar in de praktijk gebeurt dat blijkbaar wel meestal. Alleen in Borgerhout waren er dit jaar vijf gevallen waar de ambtenaar in kwestie een negatief advies naast zich neerlegde en het dossier toch goedkeurde: één huwelijk, twee wettelijke samenwoonsten en twee erkenningen van een kind. "Ik vraag me af waarom het advies van experten ter zake niet gevolgd wordt", zegt schepen Ait Daoud. "Ik wil absoluut vermijden dat Borgerhout uitgroeit tot het walhalla waar mensen naartoe trekken om - op kap van anderen - een legaal verblijf te bekomen." De bevoegde Borgerhoutse districtsburgemeester Marij Preneel (Groen) wijst de kritiek af. "Ik heb in vijf van 98 gevallen het advies niet gevolgd, dat is dus niet bepaald 'de deur openzetten' zoals de schepen beweert", zegt ze. "Ik neem mijn beslissingen over dit soort delicate en ingrijpende materie in eer en geweten en betreur dat de schepen de cijfers gebruikt om mij via de pers te beschadigen."