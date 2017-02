Zuhal Demir volgt Elke Sleurs op als staatssecretaris voor gelijke kansen, grootstedenbeleid, armoedebestrijding, personen met een beperking en wetenschapsbeleid.

Bart De Wever had Demir voorgedragen en het partijbestuur heeft die keuze bekrachtigd. Zij volgt dus Elke Sleurs op die lijsttrekker wordt voor de Gentse gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zuhal Demir was tussen 2013 en 2015 districtsraadslid en -voorzitter in Antwerpen.

Als Demir het haalt, wordt ze als staatssecretaris verantwoordelijk voor gelijke kansen, grootstedenbeleid, armoedebestrijding, personen met een beperking en wetenschapsbeleid.