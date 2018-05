Zuid-Amerikaanse bende staat in Antwerpen terecht voor diefstal juwelen

Een Zuid-Amerikaanse bende staat in Antwerpen terecht voor de diefstal van drie partijen juwelen, ter waarde van enkele honderdduizenden euro's.

Ook de juweliers aan wie ze de buit verkocht zouden hebben, worden mee vervolgd voor heling. Het openbaar ministerie vorderde voor de tien beklaagden celstraffen van zes maanden tot vijf jaar. Een man was op 24 oktober 2017 juwelen gaan ophalen in het Antwerpse diamantkwartier. In de Belgiëlei zette hij zijn wagen aan de kant om een lekke achterband te vervangen, waarin een ijzeren pin stak. Toen hij terug wilde vertrekken, waren de juwelen uit zijn auto verdwenen. Op camerabeelden was te zien hoe hij door twee huurauto's gevolgd werd en hoe Diego M.S. (51) rond zijn wagen hing om zijn slag te kunnen slaan. Vijf dagen na de diefstal werd één van de huurauto's tegengehouden met daarin dezelfde ijzeren pin.

De Zuid-Amerikanen hadden na de diefstal contact met de zaakvoerders van een juwelierszaak in de Pelikaanstraat, die mee terecht staan voor heling van de gestolen juwelen. Volgens het openbaar ministerie gaat het om een bende beroepscriminelen die heel Europa afschuimt en ook al in Spanje gekend is. De Zuid-Amerikanen gaven enkel de diefstallen toe die op camera werden vastgelegd.