Zuiderburen een nieuw straatfestival

Op zaterdag 16 en zondag 17 september nodigt 'het Zuid' iedereen uit op het mooiste terras van Antwerpen: het plein rond het Museum voor Schone Kunsten. Leopold De Waelplaats zal voor deze eerste Street Happening, Zuiderburen, op zondag ook autovrij zijn. Naast een unieke locatie zorgt Zuiderburen er voor dat alle smaken van de hipste restaurants en bars van het zuid verzameld worden en er staan heel wat coverbands en live artiesten op het programma. Zuiderburen staat volledig in het teken van music, friends & food.

Zuiderburen tovert op zaterdag 16 en zondag 17 september Leopold De Waelplaats om in een gezellig buurtfeest. Met autoloze zondag is dit de ideale moment om met je vrienden, familie, buren en met of zonder kinderen een bezoekje te brengen aan het Zuid. Iedereen is welkom om van de charme van het plein te genieten. Met food van Ellis Burger, Lucy Chang, Sum Sum, FinJan, Tartino Zuid, Poule & Poulette, Zaowang, kan je er proeven van de lekkerste gerechten vanuit alle hoeken van de wereld. Van Aziatisch tot Amerikaans .